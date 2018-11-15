لوحة “الطَّوفان”

لوحة مستوحاة من سفر التَّكوين، تُصور رجلاً يهتم بإنقاذ شيخ ذو لحية بيضاء من الغرق بينما يترك ابنه وزوجته، الصورة تبدو صادمة ولكنها تعبير عن حال أوروبا قبل عصر النهضة، فالعجوز يمثِّل الماضي، واللحية تمثِّل التُراث، واللّون الأحمر لملابس العجوز بالماء يرمز لمكانته الدينية، أما الابن فهو رمز للمستقبل، والزَوجة هي رمز الحياة والأرض والمحبة والسلام، رغم أن زوجته وابنه هما الأقرب له من حيث المسافة كما هو واضح في اللوحة، وأسهل ما يمكن إنقاذه هو الطِّفل لأنه الأخف وزناً، إلَا أنه مصمم على إنقاذ العجوز الذي لا مستقبل له، وهذا يرمز إلى تمسك الإنسان بمعتقداته حتى لو كانت خاطئة.

النتيجة هنا هي أن التمسك بالماضي قادر على إغراق المستقبل، علماً بأن العجوز تبدو عليه علامات الهرم واقتراب أجله بينما جسد المرأة والطفل تملأهما الحياة والخصوبة. وهذا رمز على أن الأشياء المقدسة تسيطر حتى على عقولنا وعواطفنا رغماً عنا، هذه اللَوحة من أفضل أعمال الفنان الفرنسي جوزيف ديزيريه.