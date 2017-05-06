لوحة رياضية في مدرسة الشهيد ابراهيم محفوض باللاذقية

اللاذقية – البعث ميديا – عائدة أسعد

قدم ستة طلاب من كلية التربية الرياضية بجامعة تشرين سنة رابعة عرضا رياضيا ضم ألعابا رياضية متنوعة في إعدادية الشهيد ابراهيم محفوض وشاركت فيه 150 طالبة وذكر الموجه الاختصاصي باسم حسن أن العرض مبادرة طوعية من طلاب الجامعة ويحمل أهمية كبيرة في تعليم طلابنا العمل ضمن فريق واحد وتعزيز روح التعاون وروح الانتماء الوطني .

كما أشارت مديرة المدرسة سناء غريب وناريمان لايقة راعية الاحتفال إلى أن العرض يتزامن مع عيد الشهداء الأبرار وانتهاء العام الدراسي وهو إثبات للعالم أجمع أننا كنا ولازلنا وسنبقى سوريي الهوى وقلب العروبة النابض وطلابنا يقومون بكامل نشاطاتهم ويسمون على جراح الوطن .

وعبّر الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذا العمل التطوعي وجمالية اللوحة التي شكلتها الطالبات وتفعيل روح الرياضة المدرسية وانتقاء المواهب والمهارات .