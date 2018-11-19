لودريان: سنفرض عقوبات على سعوديين لهم صلة بمقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم أن بلاده ستقرر قريبا جدا فرض عقوبات على أفراد لهم صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لودريان قوله لإذاعة أوروبا 1 ردا على سؤال عما اذا كانت باريس ستتبع ألمانيا “نحن نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه اللحظة”.

وتابع لودريان: “وسنقرر عددا من العقوبات بسرعة منها فرض حظر السفر على الأفراد السعوديين” مضيفا: “لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى تجاوز ذلك لأن الحقيقة الكاملة يجب أن تكون معروفة”.

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم أنها قررت فرض عقوبات على 18 سعوديا والتوقف عن توريد الأسلحة إلى النظام السعودي على خلفية مقتل خاشقجي.

وكانت النيابة العامة التابعة للنظام السعودى أعلنت قبل أيام أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين فى قضية مقتل خاشقجى وعددهم 21 شخصا فيما دعت الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية في أمقتله إلى إجراء تحقيق شفاف وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.