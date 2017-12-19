لودريان: واشنطن باتت تفهم ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هناك تطورا في موقف الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني وأنها باتت تتفهم ضرورة الالتزام به.

وأفاد لودريان الذي التقى أمس نظيره الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ يتابعون الملف الإيراني, أنه لمس خلال زيارته يوم أمس إلى واشنطن تطورا في الموقف الأميركي تجاه هذا الملف فهم باتوا يتفهمون ضرورة الالتزام بالاتفاق.

إلا أن لودريان عاد لتصعيد لهجته والتهديد بفرض عقوبات على طهران قائلا أنهم في الوقت نفسه مصممون تماما على الضغط بشكل قوي على إيران لمنعها من تطوير قدرة بالستية تزداد أهمية وذلك بواسطة عقوبات إذا اقتضى الأمر,مشيرا إلى أنه سيتوجه قريبا جدا إلى إيران لمناقشة هذه المسألة معهم.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض أواخر تشرين الأول الماضي الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تموز من عام 2015 وطلب من الكونغرس تشديد شروط هذا الاتفاق وهدد بالانسحاب منه غير أنه لم يتخذ أي خطوات عملية بهذا الاتجاه.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت غير مرة أن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مشيرة إلى أنها تخضع لأشد نظام للتحقق النووي في العالم.