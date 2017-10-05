لوطن الياسمين والغار.. فعالية بيئية في دير الزور

بمناسبة اليوم الوطني للبيئة أقامت مديرية البيئة بدير الزور فعالية بعنوان “بيئة تنمية إعمار لوطن الياسمين والغار” تضمنت حملة نظافة وتعزيل للجزر الطرقية وغرس الأشجار وحملة توعية بيئية.

وذكر مدير البيئة بدير الزور المهندس محمد سبع الدير ان هذه الفعالية تقام بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية وفرعي طلائع البعث وشبيبة الثورة وجمعية تنظيم الأسرة وتتضمن تنظيف شارع الجامعة وتعزيل الجزر الطرقية في بعض شوارع المدينة. إضافة إلى حملة توعية بيئية في مدارس دير الزور وجامعة الفرات.

وأوضح انه تم خلال الفعالية التي تستمر خمسة أيام توزيع منشورات تدعو للحفاظ على البيئة والمساهمة في نشر ثقافة النظافة كي تكون بلادنا خالية من الشوائب. كما ستكون خالية من الإرهاب بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري.

الجدير بالذكر أنه يتم خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الاحتفال بيوم البيئة الوطني للتذكير بأهمية حماية البيئة من التلوث عن طريق الالتزام بسلوكيات إيجابية تحد من التلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز الوعي البيئي ليغدو سلوكا دائما في جميع المناحي.