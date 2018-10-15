لوف يتجاهل الانتقادات..ويحسم موقفه من الاستقالة

حسم يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت)، موقفه من إمكانية الاستقالة من منصبه، في ظل تراجع النتائج.

وفي تصريحات لإذاعة (إيه آر دي) الألمانية، قال لوف في باريس اليوم الاثنين:” في الواقع لا ترد على ذهني مثل هذه الأفكار في الوقت الراهن، ولا حتى بعد مثل هذه المباراة (الخسارة أمام هولندا)”.

وأضاف:” أنا في هذا العمل منذ فترة طويلة، وقد تغلبت بالفعل على بضعة أمور، وبإمكاني كمدرب أن أرتب هذا الأمر”.

ويواجه لوف انتقادات حادة بسبب مساره البطيء في التجديد داخل المانشافت كما يواجه أزمة رياضية في أعقاب الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 في الصيف الماضي، والهزيمة المريرة التي تلقاها المنتخب الألماني مساء أول أمس السبت، أمام المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة، بدوري الأمم الأوروبية.