لويمبلدون.. شتوتغارت آخر محطة في استعدادات فيدرر

صرح منظمو بطولة “كأس مرسيدس” للتنس بمدينة شتوتغارت الألمانية اليوم الأربعاء، عن أنَّ النجم السويسري روجيه فيدرر سيستهل مشاركاته في موسم الملاعب العشبية من خلال خوض البطولة.

كان فيدرر، الحائز على 20 لقبًا في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى، الغائب عن موسم الملاعب الرملية الحالي، خاض بطولة شتوتغارت في 2016، و2017.

وسيشارك السويسري في بطولة شتوتجارت للمرة الثالثة في النسخة المقبلة المقررة بين 9، و17 حزيران.

وستكون المشاركة في شتوتغارت، ضمن استعدادات النجم السويسري لخوض منافسات ويمبلدون التي تنطلق في الثاني من تموز.