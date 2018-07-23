“لو باريزيان”.. مبابي يرتدي قميص الدون

أشارت تقارير صحفية عن استعداد كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الفائز مؤخرا بلقب كأس العالم لارتداء قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة (لو باريزيان) أن مبابي سيتخلى عن القميص رقم 29 الذي ارتداه مع موناكو ثم استمر به في موسمه الأول مع بي إس جي، وهو يشير إلى تاريخ ميلاد شقيقه الأصغر.

وأوضحت أن المهاجم الفرنسي الشاب سيرتدي القميص رقم 7 الذي يعد شاغرا بصفوف النادي الباريسي منذ انتقال لوكاس مورا إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولفتت إلى أن القميص الجديد لمبابي يرتديه مثله الأعلى كريستيانو رونالدو الذي تنقل به بين أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس إضافة إلى منتخب البرتغال.

وذكرت أن مبابي لا يمكنه ارتداء القميصين 9 و10 في ظل تواجد زميليه إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي ونيمار جونيور أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.