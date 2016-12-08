ليبيا.. انتشال جثث 16 مهاجرا شرق العاصمة

أعلن الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، محمد المصراتي، أن فريق إدارة الرفات فرع طرابلس انتشل 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين، ألقت بهم الأمواج على شواطئ تاجوراء شرق مدينة طرابلس.

ونقل موقع “بوابة الوسط” عن المصراتي قوله: العملية جرت خلال 48 ساعة الماضية، فيوم الأحد، انتشلت 11 جثة من منطقة غوط الرمان بتاجوراء. وفي اليوم التالي، انتشلت 5 جثث أخرى من منطقة تاجوراء بالقرب من معسكر البحرية، مؤكدا أن البحث ما زال جاريا عن جثث أخرى يحتمل وجودها بناء على بلاغات أخرى.

يذكر أن الجثث تعود لمهاجرين أفارقة، وقد انتشلت في حضور السلطات المحلية والمختصة بالمدينة.