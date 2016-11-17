ليبيا: تحرير بنغازي بات قريباً

صرح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي أن الجيش الليبي بصدد إنهاء المعارك في مدينة بنغازي وتحرير منطقتي القوارشة وقنفودة بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

العبيدي أكد أن قوات الجيش الليبي استطاعت السيطرة على طريق طرابلس غرب مدينة بنغازي، وأنها تحقق المزيد من التقدم، مشيراً إلى أن تأخير تحرير المنطقتين وخاصة القوارشة كان بسبب الألغام المزروعة في عدة أماكن.

كما توقع أن يتم تحرير كافة المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكدا أن المساحة التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين باتت قليلة جدا وضعيفة.