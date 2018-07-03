ليبيا ترد على قرار مصري بحق مواطنيها

ردت الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها على قرار مصري يخص رسوم دخول الأشخاص والمركبات إلى أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وجه بمعاملة الجانب المصري بالمثل وزيادة قيمة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الطرف المصري، وكذلك مغادرتهم للأراضي الليبية.

وبينت الوكالة أن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف خاطب وزير المالية كامل أبريك الحاسي في رسالة رسمية لرفع رسوم دخول المواطنين المصريين إلى ليبيا.

وكانت الحكومة المصرية رفعت في وقت سابق رسوم دخول الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيه مصري إلى 350 جنيه مصري لكل مواطن، وتزامن معه رفع رسوم دخول الشاحنات وغيرها وكذلك رسوم المغادرة.