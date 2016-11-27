ليبيا تعلن عدم المشاركة في أي تخفيض لإنتاج النفط

أعلنت ليبيا، الأحد، أنها لن تشارك في أي خفض لإنتاج النفط الذي سيبحثه الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، في فيينا وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في بيان نشر على موقع المؤسسة الإلكتروني، إن “ليبيا تعاني من وضع اقتصادي خطير لا يسمح معه بالمشاركة في المستقبل القريب في أي عملية تخفيض لإنتاج النفط”.

وأضاف صنع الله “المهم الآن هو أن يستفيد الليبيون جميعا من زيادة الإيرادات النفطية. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي، وهو ما إذا كان بإمكاننا الخروج من أزمتنا السياسية الحالية والمحافظة على استمرار تدفق إنتاج النفط.”

وكانت الدول الـ14 في أوبك اتفقت، في اجتماع غير رسمي عقد في الجزائر، في أيلول الماضي، على العمل لخفض الإنتاج بمعدل يراوح بين نصف مليون ومليون برميل يوميا. وسيتم الاتفاق على التفاصيل وكيفية تقاسم خفض الإنتاج في اجتماع رسمي تعقده أوبك في العاصمة النمسوية، الأربعاء.

وتنتج ليبيا حاليا 600 ألف برميل نفط يوميا، وتسعى لمضاعفة الإنتاج في عام 2017، بهدف بلوغ المستوى الذي سبق اندلاع الثورة عام 2011، وناهز آنذاك 1.6 مليون برميل يومياً.