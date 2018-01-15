ليبيا: عشرات القتلى والجرحى ضحايا الهجوم المسلح على مطار معيتيقة

أسفرت المعارك في محيط مطار معيتيقة بين قوة “الردع الخاصة” ومليشيات مسلحة عن مقتل 11شخصا على الأقل وعشرات الجرحى.

وقال عبد الدايم الرابطي مدير المستشفى الميداني في طرابلس في تصريح له: حصيلة القتلى بلغت 11 شخصا ونحو 40 جريحا جراء الاشتباكات بين قوة الردع الخاصة والتشكيل المسلح لبشير خلف الله المكنى بـ”البقرة”.

وكانت مواقع إخبارية محلية قد ذكرت في وقت سابق أن اشتباكات اندلعت صباح الاثنين في محيط مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، فيما ذكر موقع لقوة الردع الخاصة أن المطار تعرض لهجوم مسلح.

وتحدث أحد المصادر عن مقتل أحد عسكريي قوة الردع وإصابة آخر، مشيرا إلى أن جميع الرحلات المتجهة من وإلى المطار قد تم إيقافها بسبب هذه الاشتباكات التي لم تعرف حتى الآن ملابساتها.

من جانبه دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الاعتداء الذي تعرض له المطار, مؤكدا أن ما جرى هو “عبث بأمن العاصمة عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر وأدى إلى ترويع سكان المنطقة”.