ليبيا.. قوات حكومة الوفاق الوطني تستعيد سرت من إرهابيو “داعش”

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم عن استعادة مدينة سرت الواقعة شمال البلاد من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل كامل.

وقال رضا عيسى المتحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس “إن القوات فرضت سيطرتها بالكامل على مدينة سرت وسط انهيار تام لإرهابيي “داعش”.

وكانت القوات الحكومية الليبية بدأت في الـ25 من أيار الماضي عملية عسكرية واسعة اطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص” وذلك لطرد إرهابيي “داعش” من مدينة سرت وحققت خلال الأشهر الماضية تقدما كبيرا في عدد من محاور المدينة مكبدة الإرهابيين خسائر كبيرة.