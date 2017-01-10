ليتوانيا تمنع مواطنا من دخول أراضيها بسبب ملصقات سوفيتية

قال المكتب الإداري لجهاز حرس الحدود في دولة ليتوانيا، إن قواته منعت مواطنا من بيلاروسيا من الدخول إلى البلاد، بسبب لصقه رموزا سوفيتية على زجاج سيارته.

وقال البيان الذي وزع على وسائل الإعلام أن المواطن، كان يلصق على زجاج سيارته النجمة الخماسية مع المطرقة والمنجل. وأشار البيان إلى أن المواطن الذي منع هو من بيلاروسيا من مواليد عام 1995، أراد الدخول إلى ليتوانيا عبر المعبر الحدودي “ريغاردس” لكن حرس الحدود في ليتوانيا لم يسمح له بالعبور، لأن السائق كان يقود سيارة على زجاجها الخلفي ملصقات لرموز سوفيتية.