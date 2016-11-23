ليستر سيتي يتأهل للدور الثاني بدوري الأبطال متصدرا

بلغ ليستر سيتي الإنجليزي الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-1 الثلاثاء 22 تشرين الثاني في الجولة الـ5 من منافسات المجموعة السابعة.

سجل هدفي ليستر الياباني شينجي أوكازاكي في (د.5) والجزائري رياض محرز في (د.30)، بينما أحرز هدف كلوب بروج الكولومبي خوسيه ايسكييردو في (د.52).

ورفع ليستر رصيده الى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن بورتو البرتغالي الثاني، الذي تعادل اليوم أيضا مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي الثالث (6 نقاط) 0-0.

وضمن ليستر صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجته في مباراة الجولة الأخيرة المقررة في السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام مضيفه بورتو الذي يحتاج إلى الفوز من أجل الحصول على البطاقة الثانية بغض النظر عن نتيجة كوبنهاغن مع بروج (دون نقاط).