ليشكا: التواجد الأميركي في سورية يدعم قوى الإرهاب

أكد رئيس التجمع الوطني ضد الفاشية في مقاطعتي مورافيا وسيلزكو التشيكيين يوزيف ليشكا ان الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية يمثل خرقا فظا للقانون الدولي كونه يتم دون موافقة الحكومة السورية أو تفويض من الأمم المتحدة.

وقال ليشكا: التواجد الأميركي في سورية يساهم في دعم قوى الارهاب في هذا البلد, منتقدا صمت دول العالم ومعها الامم المتحدة عن هذا الخرق الفظ للسيادة الوطنية السورية.

وعبر ليشكا عن تضامن التجمع مع الكفاح الشجاع الذي يخوضه الشعب السوري ضد الإرهاب منوها ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم قوى السلام والحرية لسورية.