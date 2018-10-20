ليفانتي يعمق جراح ريال مدريد ويهزمه في ملعبه

سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة، للمرة الثالثة في الليجا هذا الموسم، بعدما انحنى بهدفين لهدف، خلال مواجهة ليفانتي، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وسجل لليفانتي موراليس في الدقيقة 7، ومارتي في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مدريد الوحيد مارسيلو في الدقيقة 72.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس، ورفع ليفانتي رصيده للنقطة 13 في المركز السابع.

وحقق ريال رقما سلبيا للنادي بالبقاء 482 دقيقة في كل المسابقات دون تسجيل أي هدف قبل أن يقلص مارسيلو الفارق ويسجل هدف ناديه الوحيد في الدقيقة 72.