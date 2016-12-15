ليفربول يستعيد توازنه بثلاثية نظيفة في ميدلزبره

ستعاد فريق ليفربول توازنه في الدوري الإنجليزي بفوز عريض 3-0 أمام ميدلزبره، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بملعب “ريفر سايد” ضمن منافسات الجولة 16.

يدين الليفر بهذا الانتصار للاعبه الإنجليزي الدولي آدم لالانا، الذي سجل الهدفين الأول والثالث، وصنع الهدف الثاني لديفوك أوريجي في الدقائق 29 و60 و68، ليعوض تعثره في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام بورنموث والتعادل مع وست هام يونايتد.

رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة، ليقفز مجددًا للمركز الثاني بفارق المواجهات عن أرسنال، بينما تجمد رصيد ميدلزبره عند 15 نقطة.