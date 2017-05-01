ليفربول يهزم واتفورد بهدف خيالي!

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه واتفورد (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، في ختام منافسات المرحلة 35، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الريدز بالفضل في انتصاره للاعبه الألماني إمري جان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة مقصية رائعة “عالطاير”، من داخل منطقة الجزاء، في أقصى الزاوية اليسرى.

واستعاد ليفربول توازنه، بعد هزيمته المفاجئة، على أرضه وبين جماهيره في الجولة الماضية، أمام ضيفه كريستال بالاس (1-2)، ورفع رصيده إلى 69 نقطة، وانفرد من جديد بالمركز الثالث، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

بينما مني واتفورد بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 40 نقطة (حصدها من 34 مباراة)، وتراجع إلى المركز الثالث عشر في ترتيب البريمير ليغ.