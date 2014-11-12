لا تلوموا عاشِقاً

لا يعرِفُ للنومِ سبيلاً

أسهَدَهُ الهيَام

وكيفَ ينام

والنومُ في حَرَمِ العِشقِ محال

*****

كيف أنام

والحكيمُ يعلِّمُني

أن أكونَ عدلاً

أن أكونَ إنسانْ …

******

كيفَ أنام .. !

وحبيبي يحميني

بإشارةٍ منهُ

يُحيلُ أشواكَ دربي

زهورَ بيلسان …

*****

يا عيوني

إن خانَتكِ لحظةً جُفُوني

قولي لحبيبي

إنَّ قلبي في حُبهِ لا ينام

وكيف ينام

والنومُ في حرم العِشقِ محال

*******

كيف أنام

وعندَ وَصْفِ حبيبي

تَجِفُّ وتَسقُطُ الأقلام

أنت حبيبي … الأولُ والآخر

ما دامتْ رُوحي تتنفسُ

في ريحِكَ المِسكَ والعنبر

يا ربَّ الأكوان ….

عشتار