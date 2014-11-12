لا تلوموا عاشِقاً
لا يعرِفُ للنومِ سبيلاً
أسهَدَهُ الهيَام
وكيفَ ينام
والنومُ في حَرَمِ العِشقِ محال
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كيف أنام
والحكيمُ يعلِّمُني
أن أكونَ عدلاً
أن أكونَ إنسانْ …
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كيفَ أنام .. !
وحبيبي يحميني
بإشارةٍ منهُ
يُحيلُ أشواكَ دربي
زهورَ بيلسان …
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يا عيوني
إن خانَتكِ لحظةً جُفُوني
قولي لحبيبي
إنَّ قلبي في حُبهِ لا ينام
وكيف ينام
والنومُ في حرم العِشقِ محال
*******
كيف أنام
وعندَ وَصْفِ حبيبي
تَجِفُّ وتَسقُطُ الأقلام
أنت حبيبي … الأولُ والآخر
ما دامتْ رُوحي تتنفسُ
في ريحِكَ المِسكَ والعنبر
يا ربَّ الأكوان ….
عشتار
كل الشكر لكم ولقلمكم الموقر …
كل التحايا …
الشاعرة عشتار…. / عائشة الدهان /