لينجارد يشيد بالثنائي بوجبا وراشفورد

مدح لاعب مانشستر يونايتد جيسي لينجارد، بالثنائي بول بوجبا وماركوس راشفورد، مشيرًا إلى أنهما سبب تتويج الشياطين الحمر بثلاث بطولات هذا الموسم.

وحقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي بعد تغلبه بثنائية نظيفة على أياكس الهولندي في النهائي المقام على ملعب «فريندز آرينا» بمدينة ستوكهولوم في السويد، وهي البطولة الثالثة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الفريق بعد الدرع الخيرية وكأس الرابطة.

وقال لينجارد في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار «سبق ولعبنا سويًا في أكاديمية مانشستر يونايتد وفزنا بكأس الاتحاد للشباب، واليوم نرتدي قميص الفريق الأول ونضيف بطولات جديدة لخزانة النادي».

وأضاف «راشفورد يقدم مستويات مميزة ويكفيه قدرته على شغل مركز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته».

وتابع لينجارد »الفوز بالبطولات مجهود للفريق ككل، ولكن لا يمكن إغفال دور بوجبا وراشفورد خلال المباريات الهامة وخاصة في الدوري الأوروبي».