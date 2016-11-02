ليو يواجه «شبح الغياب» عن مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان، عن تجريد منتخب بوليفيا من أربع نقاط من رصيده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا عام 2018.

وجاء هذا القرار بعد ارتكاب اتحاد الكرة في بوليفيا لخطأ إداري، تمثل في إشراك نيلسون كابريرا وهو من أصول باراغوايانية في صفوف المنتخب الوطني أمام كل من البيرو وتشيلي، على الرغم من عدم حصوله على الجنسية البوليفية.

وجمعت بوليفيا أربع نقاط في تلك المباراتين، بعد أن تعادلت من دون أهداف مع بطل كوبا أمريكا، وفازت على البيرو بهدفين نظيفين، وهو ما حافظ على حظوظها في التأهل للمونديال في تلك الفترة.

لكن، وحسب الفيفا، فإن بوليفيا تعتبر خاسرة في المباراتين معا، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يُجهز رسميا على حظوظها في المشاركة في المونديال المقبل.

هذا القرار جعل الأرجنتين تحتل حاليا المركز السادس غير المؤهل لكأس العالم، فيما أصبحت تشيلي في المركز الخامس الذي يخول لعب مباراة فاصلة أمام ممثل عن أوقيانوسيا للظهور في روسيا.

يذكر أن البرازيل تحتل حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد 21 نقطة، تليها أوروغواي (20) والاكوادور وكولومبيا (17)، وتقدمت تشيلي من المركز السابع إلى الخامس متفوقة بفارق الأهداف على الأرجنتين ولكل منهما 16 نقطة من عشر مباريات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا صيف عام 2018، بينما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة أمام بطل تصفيات الأوقيانوس للظهور في روسيا.