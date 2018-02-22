مؤتمرات الشعب الحزبية تطالب بالنهوض بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية

واصلت الشعب الحزبية في المحافظات والجامعات، بحضور الرفاق أعضاء القيادة القطرية، عقد مؤتمراتها السنوية، وتنوّعت المداخلات بين الخدمي والتنظيمي والسياسي، وتم التركيز على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدة أن التكليف بالمهام الإدارية والحزبية يجب أن يكون على أساس النزاهة والكفاءة والإخلاص بالعمل، ودعت للإسراع في إصدار قانون الإعلام الإلكتروني، وشددت على أن المعركة مستمرة على محورين، تطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهاب، وإعادة بناء سورية المتجددة والمنيعة على أعدائها، ودعت إلى ضرورة وضع الخطط للنهوض بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية، ولا سيما الزراعة والتعليم والصحة.

وقدّم الرفاق المؤتمرون أطروحات لتطوير العمل في كافة الجوانب التنظيمية والفكرية والخدمية والإنتاجية، الأمر الذي يعكس حيوية الحزب ودوره الريادي، وتركّزت على ضرورة تعزيز دور القطاع العام ومؤسسات التدخل الإيجابي، وتفعيل المصالحات الوطنية، وتأمين احتياجات الأسر المتضرّرة بفعل الإرهاب، ودعت إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات، والعمل على الاستفادة من الطاقات العلمية للطلاب المتميّزين في الجامعة، وزيادة الكوادر الإدارية والتعليمية في الكليات والمعاهد لأنها تعاني نقصاً من مختلف الشرائح الوظيفية، ورفع حصة الشعب الحزبية من الواردات المالية إلى 50 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة، وتحديث وسائل التثقيف الحزبي بما يتناسب مع المستجدات، وتطوير ملتقيات البعث الحوارية وإغنائها، والإسراع في عملية الربط الشبكي.