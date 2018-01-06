مؤتمرات الفرق الحزبية مستمرة في ريف دمشق

تستمر الفرق الحزبية العاملة في ريف دمشق بعقد مؤتمراتها السنوية التي تعتبر محطات تقييم ومراجعة، ووضع خطط مستقبلية وتفنيد لمكامن القوة والضعف في العمل على مستوى الفرقة.

وقد تم اليوم عقد مؤتمر فرقة كفير الزيت بحضور الرفيق المهندس محمد كبتولة عضو قيادة فرع ريف دمشق للحزب والرفيق منير أبو كحلا أمين شعبة قدسيا والرفاق اعضاء قيادة الشعبة وتم استعراض الوضع التنظمي والخدمي في البلدة، والاجابة على كافة التساؤلات التي طرحت وتدوين الملاحظات على الاداء الحزبي في جوانبه كافة، والجانب الخدمي بغية متابعة القضايا التي تهم المواطنين في البلدة.

بدوره أكد الرفيق كبتولة على أهمية العمل الحزبي وضرورة ان يكون في خدمة مصالح المواطنين ومتابعة حياتهم اليومية وتذليل الصعوبات امامهم وشدد على أهمية ان يتحلى الرفاق البعثيون بالاخلاق والنزاهة والعلم والثقافة وان يشكلوا نموذج محبوب ومحترم كي ينعكس هذا على ادائهم وحضورهم وبالتالي على حضور الحزب.

وكانت عدد من الفرق الحزبية التابعة لمجال عمل فرع ريف دمشق عقدت مؤتمراتها السنوية في الايام الماضية.

ريف دمشق – بلال ديب