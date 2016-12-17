مؤتمرات فرق فرع جامعة تشرين.. تمثيل الفرقة الحزبية في مجلس الكلية

تواصلت في فرع جامعة تشرين للحزب المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية التي ناقشت تقاريرها و توصياتها ومقترحاتها لتطوير واقع العمل الحزبي والنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وشكّلت المؤتمرات محطات لتقييم خطط وبرامج العمل السنوي بهدف معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وتقديم الرؤى التطويرية المستقبلية بما يؤدي إلى تعزيز التواصل مع الطلبة والأساتذة والعاملين في الجامعة، إضافة إلى تعزيز الدور العلمي والبحثي والوطني والحضاري لجامعة تشرين.

فقد ركزت التوصيات المقدمة في مؤتمري الفرقتين الثالثة (كلية طب الأسنان) والسادسة (علوم طبيعية وجيولوجية والمعهد العالي لبحوث البيئة) في مجال الشعبة الثانية بحضور الرفيق الدكتور طرفة شريقي رئيس مكتب التنظيم الفرعي والرفيق الدكتور ياسر موسى أمين الشعبة وأعضاء قيادة الشعبة على رفع تعويضات التفرغ الحزبي, وتمثيل الفرقة الحزبية في مجلس الكلية, واعتبار كلية طب الأسنان مشفى خدمي يقدم خدمات علاجية للمواطنين وتزويد الكلية بشركة خاصة بالتنظيف والتعقيم, والعمل على افتتاح اختصاص المساعدات الصحية لرفدهم إلى سوق العمل في عيادات طب الأسنان العامة والخاصة, وعدم إلزام الطالب الراسب في التعليم الموازي بدفع أقساط التسجيل كلها والاكتفاء بدفع قسط المقرر الذي رسب به الطالب فقط, وتزويد الوحدات السكنية بالطاقة الشمسية, وإنشاء مظلة شمسية على الرصيف الممتد من السكن الجامعي إلى كلية الزراعة. فيما تناولت مداخلات مؤتمري الفرقتين الثالثة (فرنسي) والسابعة (معاهد) في مجال الشعبة الثالثة بحضور الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي والرفيق الدكتور معن ديوب أمين الشعبة وأعضاء قيادة الشعبة على إحداث دار حضانة للأطفال بعمر أقل من ثلاث سنوات لأبناء الأساتذة والعاملين في الجامعة، وافتتاح قاعة مجهزة بالحواسيب لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب، واعتماد البطاقة الذكية للوقود (البنزين) للعاملين في الجامعة.

وتمحورت طروحات ومقترحات الفرقتين الثامنة والتاسعة في (كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية) بحضور الرفيق الدكتور جورج إسبر رئيس مكتب التعليم العالي والرفيق الدكتور منير يحيى أمين الشعبة والرفاق أعضاء قيادة الشعبة حول وضع نظام مكافآت مالية للأبحاث العلمية المنجزة، وزيادة عدد الموفدين للبحث العلمي في الكليات التطبيقية، وتوسيع الملاك العددي (الإداري والتعليمي) للمعاهد التقنية، وعدم تكليف المهندسين المفرزين لأغراض تدريسية في الأعمال الإدارية.

وقد أجاب الرفاق أعضاء قيادة الفرع على أسئلة الرفاق وأشاروا إلى أهمية هذه المؤتمرات في تسليط الضوء على العمل الحزبي والإداري في الجامعة, وعلى أماكن الخلل والتقصير وسبل معالجتها بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية, إضافة إلى الإضاءة على الإيجابيات وتعزيزها, بما يحقق تطوراً وارتقاءً في العمل الحزبي والإداري, كما تطرقوا للأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت بسبب الحرب على سورية ودورها, وأكدوا أن النصر قد بات قريباً على أعداء سورية وكل المجاميع الإرهابية التي جاؤوا بها من كل مكان, بفضل تضحيات الشهداء الأبرار العظام وبطولات الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

البعث ميديا | مروان حويجة