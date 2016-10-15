مؤتمر أعمال اتحاد الصحفيين السادس يبدأ أعماله بمكتبة الأسد

بدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر السادس لاتحاد الصحفيين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت عنوان “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة”.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين تقارير صندوقي المساعدة الاجتماعية والتقاعد ومجموعة من الطروحات لتعديل قانون اتحاد الصحفيين وإحداث أكثر من نقابة إضافة إلى انتخاب مجلس الاتحاد ومجلس إدارة صندوق التقاعد ومجلس إدارة الصندوق التعاوني.

وكان اتحاد الصحفيين أعلن مؤخرا أسماء الصحفيين الذين قبلت طلباتهم للترشح لعضوية مجلس الاتحاد والذين تجاوز عددهم 100 مرشح ومرشحة.