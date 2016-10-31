مؤتمر غروزني.. خطوة على طريق تعرية الوهابية و”الإخوان”

الشيخ الأفيوني: انعقاد المؤتمر بهذا الحجم والتمثيل هو مصدر قوته

شكل عقد مؤتمر غروزني لحظة فارقة في التاريخ الإسلامي الحديث لطالما انتظرها الشارع لوضع المسار الحقيقي في التصدي للإرهاب الإخواني والوهابي الذي حاولت قوى غربية استعمارية إلصاقها بالإسلام والقول أنها هي من تتبع الإسلام الصحيح الذي أنزل الله على النبي محمد “ص” ..

ولكن لماذا انتظر علماء العالم الإسلامي كل هذه السنوات حتى يتخذوا هذا القرار التاريخي؟.. هل كان ما يمنع الانعقاد؟.. هل طفح الكيل بالفعل كما يقول البعض من المجازر التي ترتكب باسم الإسلام

الشيخ عدنان الأفيوني ممثل سورية في المؤتمر رأى أن الأسباب التي دفعت إلى عقد هذا المؤتمر في التوقيت والمكان. أولاً: بيان إثبات لحقيقة علمية تبين من هم أهل السنة والجماعة بالحجة والدليل، وثانياً: إنصاف السواد الأعظم من الأمة الذين أخرجهم بعض المتشددين من دائرة الإيمان تصل في بعض الأحيان إلى التكفير، وثالثاً: وهو الأهم تصحيح النظرة الخاطئة تجاه الإسلام الحنيف من قبل غير المسلمين نتيجة لسلوك بعض من ينتمي للدين.

وأما التوقيت برأي الشيخ الأفيوني فيأتي في ظل اشتداد الممارسات التي تسببت في اعتقاد مفاهيم مغلوطة عن الإسلام العظيم الذي شوهته ممارسات فئة تدعي إقامة دولة الإسلام، تقتل وتذبح وتحرق وتشرد وترتكب فظائع ومظالم، كل ذلك باسم الإسلام والإسلام منها براء، فالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دين رحمة وتسامح، وقد بين الله حقيقته عندما قال: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ومارس جوهره ونفذ تعاليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال للذين آذوه وطردوه في لحظة الانتصار والتمكن من الانتقام:”اذهبوا فأنتم الطلقاء”، وقال:”اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”، فكيف يتحول دين الرحمة والتسامح والمحبة إلى دين للقتل والدم والهدم والهمجية.

موضحاً والكلام للأفيوني إن واجب الضرورة في الدفاع عن حقيقة الإسلام وتصحيح ما ألصق به من سوء وتشويه يقتضي أن يتصدى علماء الأمة ودعاتها إلى هذا الواجب الذي لا يعذر في تركه أحد، ومن هذا المنطلق كانت الاستجابة عامة من كل الأمصار والأقطار لحضور هذا المؤتمر وأداء هذا الواجب.

ما تقدم يظهر إن هناك واجبات شرعية و أخلاقية فرضت على علماء الأمة أن يجتمعوا ويضعوا حدوداً واضحة وصريحة لكل ما يجري باسم الإسلام ولكن مرة أخرى السؤال الذي يطرح نفسه هل مثل المجتمعين في غروزني كل المرجعيات الإسلامية بحيث أن القرارات الصادرة عنه تكون ملزمة وذات قيمة على أرض الواقع ..

الشيخ الأفيوني قال من موقع الشاهد والممثل لسورية في المؤتمر في الحقيقة شهد هذا المؤتمر حضور عدد كبير من العلماء من مختلف البلاد والقارات لم تشهده الكثير من المؤتمرات الأخرى وكان له من القامات العلمية والدعوية والفكرية حظ وافر على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله وكبار العلماء من مصر واليمن والشام والأردن وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر والسودان، من آسيا وأوروبا وإفريقيا ودول البلقان مما يؤكد أهميته لديهم وتفاعلهم مع أسباب انعقاده.

موضحاً إن التعريف بأهل السنة والجماعة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنهم وبيان خطأ من صادر هذا المصطلح ونسبه إلى نفسه وأخرج سائر المسلمين منه إضافة إلى تصويب حقيقة هذا الدين وكشف المدعين والمنتحلين والمبطلين هو الهدف من إقامة هذا المؤتمر، ومن الطبيعي أن يجمع المشاركون على البيان الختامي لأنه وضح كل هذه الحقائق.

أما انعكاس هذه القرارات على ما يجري حالياً فباعتقاد مفتي دمشق من ناحية معنوية هو إنصاف السواد الأعظم من المسلمين من الأشاعرة والماتريدية وأتباع المذاهب الأربعة وأهل التزكية والتصوف الذين كفرهم الفكر المتطرف والمتشدد، وأخرجهم خارج دائرة الإسلام حيث جاءت بنود البيان الختامي مبينة أنهم على الحقيقة هم الذين يمثلون أهل السنة والجماعة وأنهم هم الذين يتمسكون بجوهر الإسلام وتعاليمه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

لاشك أن قرارات مؤتمر غروزني مهمة ومحورية لتصحيح مسار الإسلام الصحيح الذي أنزله الله تعالى على نبيه الأكرم ولكن لا يكفي أن نقول ونوصف دون أن ننفذ على أرض الواقع فكل ما صدر عرى الوهابية السعودية وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وحشرهم في موقف صعب للغاية … ومن هنا رأينا كيف ردت أبواقهم الإعلامية وبقوة على المؤتمر وهاجمت كل من شارك به ما يؤكد بالدليل القاطع الفكر الإقصائي الذي تعمل عليه هاتين البؤرتين الإرهابيتين.. وعليه هل يمكن للشارع الإسلامي أن يرى تنفيذاً فعلياً لما أطلق الشيخ الأفيوني قال: أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، ونحن مع كل جهد يظهر الحق ويدافع عن الإسلام الصافي الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقف في وجه الفكر المتطرف الذي يحمل الخراب والدمار والأذى لكل مكان يحل فيه، وفي الحقيقة فإن هذا الإجماع من علماء الأمة في شرق الأرض وغربها ليؤكد صحة المنهج الذي يسير عليه علماء سورية والذي يمثل فهمهم للإسلام الحقيقي، إسلام الحب والوسطية والتسامح وإرادة الخير للناس أجمعين، وهذا هو الإسلام الذي عرفته وعرفت به الشام المباركة على مر تاريخها وأيامها.

خاتماً إن انعقاد هذا المؤتمر بهذا الحجم والتمثيل هو مصدر قوته وصحته وبعد ذلك قيمة الأثر الذي تركه في العالم أجمع، ومهما حاول من تضرر من هذا المؤتمر ونتائجه أن يقللوا من شأنه لن يفلحوا في ذلك.

البعث ميديا || حوار: سنان حسن