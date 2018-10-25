مؤسسات محافظة اللاذقية تكثف إجراءاتها و تدابيرها لرفع الاضرار الناجمة عن العاصفة المطرية

كثفت محافظة اللاذقية إجراءاتها وتدابيرها العاجلة لمواجهة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة اللاذقية نتيجة العاصفة المطرية.

وفي هذا السياق وبمتابعة مباشرة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم تم الإيعاز إلى جميع المؤسسات الخدمية في المحافظة بوضع عناصرها والياتها بحالة جاهزية لمعالجة اي طارئ.

ومع بدء العاصفة الهوجاء التي تعرضت لها المحافظة في الساعة الثالثة فجرا تابع السالم الاعمال التي تقوم بها هذه الجهات لرفع الاضرار في عدد من المواقع واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل العاصفة ولاتزال الورشات في حالة جاهزية تحسبا لاي طارئ و متابعة واقع الاضرار في مناطق المحافظة.

واوضح رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس احمد قنايل ان الاضرار الناجمة عن العاصفة المطرية تركزت على محور الكورنيش حيث تضرر سقف احد المقاهي واقتلاع اشجار وبعض اعمدة الانارة و اللوةحات الاعلانية و الطرقية مشيرا الى ان اليات مجلس المدينة تتابع ازالة الاضرار.

من جهته لفت مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس رامز كباس الى ان الاضرار اقتصرت على اقتلاع عدد من الاشجار وتكسر اغصان وخاصة في حي المارتقلا و8 اذار مع تضرر في اللوحات الطرقية والاعلانية وسيارتين خاصتين مبينا ان ورشات البلدية باشرت عملها بالتعاون مع الدفاع المدني وفوج الاطفاء وعمال النظافة الصرف الصحي وورش الكهرباء لحظة بدء العاصفة.