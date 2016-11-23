مؤسسة الدواجن: طرح “50” ألف صوص فروج أسبوعياً بالأسواق

أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن المهندس “سراج الخضر” أن “المؤسسة تطرح “50” ألف صوص فروج أسبوعياً في الأسواق المحلية وتعمل على إيصاله إلى المناطق الشرقية في الحسكة والقامشلي رغم كل الصعوبات .

وبين الخضر أن ارتفاع أسعار البيض والفروج في الفترة الأخيرة مرتبط بموضوع العرض والطلب والتربية الموسمية عند المربين التي تتركز في فترات معينة يحددها المربون وفق المناسبات والأعياد التي يتم فيها زيادة الطلب على مادة الفروج ما يؤدي إلى خروج العديد من المربين من العملية الإنتاجية في الفترات الأخرى من السنة.

وكشف الخضر أن المؤسسة تقوم حاليا بالتفاوض لاستيراد قطيع امات بياض لتأمينه للعام القادم في حين اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات لدعم العملية الإنتاجية في هذا القطاع أهمها السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم لمعامل الأعلاف المحلية ما أسهم في استمرار عمل مؤسستي الدواجن والأعلاف ورفد السوق بدورات جديدة من الفروج البياض لتعود الدورة الإنتاجية كما كانت عليه.

وبلغ إنتاج المؤسسة من بيض المائدة 137 مليون بيضة لغاية نهاية الشهر الماضي ومليونا و”700000″ صوص بياض وفروج” تم طرحها في الأسواق ومنشآت القطاع العام والخاص إضافة إلى “9” ملايين بيضة تفريخ”بياض وفروج”.