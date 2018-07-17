مؤسسة (المرأة الأمة) … حقائب تعليمية وتدريبية لتمكين الشابات في حقل ريادة الأعمال

دعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها هي باقة الأهداف التي تعمل عليها مؤسسة المرأة الأمة اعتمادا على مجموعة من الحقائب التعليمية والبرامج التدريبية التي تنتهجها بهدف استقطاب النساء الشابات وتوسيع طيف خبراتهن المهنية في عدة مجالات وفق معايير عالية تساعد على تهيئة هذه الشريحة لتلبي حاجة السوق المحلية.

مديرة المؤسسة المدربة لينا الرفاعي أوضحت أن المؤسسة تقدم للمرأة مجموعة خدمات اجتماعية وخدمات تعليم وتمكين وتنمية من خلال 18 ساعة تدريبية توزع على 6 جلسات لتكشف عن اهتمامات كل سيدة وميولها لتعمل على دعمها ومساعدتها في تحويل أفكارها إلى واقع ملموس عبر احتضانها وتدريبها والحاقها بمعاهد متخصصة.

وأضافت أن المؤسسة المحتضنة من قبل مركز الأعمال والمؤسسات السوري استقطبت حتى الآن نحو 125 سيدة شابة إلى حقل ريادة الاعمال حيث تم تدريبهن للنهوض بمشاريع ناجحة منتجة في مجال الحلاقة النسائية وتنظيم البازارات وأعمال الكروشيه.

كذلك أشارت الرفاعي إلى أن المؤسسة تعمل على عدد من المشاريع التي تسهم في تطوير وتحسين المجتمع منها مشروع محو الأمية لرفع سوية التعليم حيث تم تدريب عدد من المدرسات على طرق وأساليب جديدة تشجع الأفراد على التعلم، مبينة أن خطة المؤسسة تهدف إلى تخليص أكثر من 200 شخص من الأمية بنهاية عام 2019.

ولفتت إلى أن المؤسسة قامت مؤخرا بافتتاح دورة استقطبت شابات من مختلف الأعمار تم تدريبهن على طرق التفكير الصحيحة وسبل اختيار المشروعات التي تواكب طموحاتهن وتطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى تعليمهن مهنا يدوية ومهارات من شأنها ان تغير حياتهن للافضل كالكروشيه والاكسسوار والعناية بالبشرة وسيتم في نهاية الدورة إقامة معرض لمنتجاتهن.

وحول الخطة المستقبلية للمؤسسة بينت الرفاعي أن المؤسسة مستمرة بعملها وهدفها الوصول إلى لأكبر شريحة من المستفيدات من خلال برنامج تدريبي يعمل على ثلاثة مستويات اجتماعي واقتصادي وإداري هدفه إتاحة الفرصة للمرأة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار وبناء المجتمع.

يذكر أن مؤسسة المرأة الأمة اشهرت بالقرار 1329 بتاريخ 9-4- 2018.