مؤسسة المياه بالسويداء تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من السائقين

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء عن حاجتها لتعيين عدد من السائقين من الفئة الرابعة في مركز المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير أن العدد المطلوب للتعيين 18 من حملة شهادة التعليم الأساسي وإجازة السوق العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 50 بالمئة من الشواغر لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام.

وبين شقير أن اختبار التعيين يتضمن اختبارا عمليا مجموع درجاته 85 درجة ومعامل تثقيل مجموع درجاته 15 درجة حيث يشترط للنجاح الحصول على محصلة نهائية مجموع درجاتها 60 درجة.

يشار إلى أن تقديم الطلبات يتم في ديوان المؤسسة بمنطقة الجلاء خلال الفترة الواقعة ما بين 3و21 حزيران المقبل.