مؤسسة كرامة للتنمية بالسويداء تقيم أنشطة ترفيهية ودعم نفسي للأطفال

أقامت مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية بالسويداء اليوم فعالية تضمنت أنشطة ترفيهية ودعما نفسيا وتوزيع ألبسة شتوية لنحو 300 طفل من المحتاجين وذلك في مقر المؤسسة.

وأشارت مديرة المؤسسة ريم المجتهد إلى أن هذه الفعالية تهدف لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال مبينة أنه تم اختيار المشاركين فيها بالتنسيق مع المدارس وبعد تقييم احتياجهم من قبل فرق المؤسسة.

ولفتت المختصة بالدعم النفسي بالمؤسسة نداء أبو فخر إلى أهمية جانب الدعم النفسي للأطفال لتشجيعهم ورفع قدراتهم على العطاء والاستمرار في الحياة رغم معاناتهم جراء الظروف الصعبة.

يذكر أن المؤسسة التي أشهرت العام الحالي تهدف إلى مساعدة الطلاب المحتاجين لإكمال تعليمهم ودعم ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين والأسر الفقيرة في تطوير واقعهم المعيشي والصحي والاقتصادي من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية وتقديم القروض الميسرة والرعاية الصحية والمساعدات المادية لهم.