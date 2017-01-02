مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 23.70 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسته الأولى في العام الجديد 70ر23 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 47ر1 بالمئة ليغلق على قيمة 22ر1641 نقطة بنتيجة تداول 52586 سهما موزعة على 41 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 823ر9 ملايين ليرة.

وسجلت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم ست شركات عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة وهي سهم بنك قطر الوطني بنسبة 97ر3 بالمئة وأغلق على سعر 82ر196 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 61ر4 بالمئة وأغلق على سعر 53ر198 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 44ر2 بالمئة وأغلق على سعر 65ر205 ليرات.

وارتفع سهم فرنسبنك 95ر4 بالمئة وأغلق على سعر 50ر116 ليرة وكذلك سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 5ر2 بالمئة وأغلق على سعر 164 ليرة إضافة إلى سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 47ر4 بالمئة وأغلق على سعر 22ر110 ليرات.

ولم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق خلال الجلسة أي صفقة على أسهمها فيما كانت قد سجلت الجلسة السابقة ليوم الخميس الماضي حجم تداول قدره 31661 سهما توزعت على 26 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 788ر4 ملايين ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 52ر1617 نقطة