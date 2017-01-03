مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 25ر39 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة جلسة تداولات اليوم 25ر39 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 47ر1680 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 39ر2 نقطة نتيجة تداول 201873 سهما موزعة على 132 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 621ر39 مليون ليرة.

وسجلت الجلسة التداول على أسهم 12 شركة ارتفع منها أسهم ثماني شركات عن سعر اغلاق جلسة التداول السابقة وهي سهم بنك قطر الوطني بنسبة 9ر4 بالمئة واغلق على سعر 47ر206 ليرات وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 91ر4 بالمئة واغلق على سعر 74ر215 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 9ر4 بالمئة واغلق على سعر 25ر208 ليرات.

وارتفع سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 78ر4 بالمئة وأغلق على سعر 49ر115 ليرة وكذلك سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 15ر3 بالمئة وأغلق على سعر 16ر169 ليرة إضافة إلى سهم بنك البركة بنسبة 59ر4 بالمئة وأغلق على سعر 73ر301 ليرة وسهم بنك الأردن بنسبة 69ر4 بالمئة وأغلق على سعر 07ر113 ليرة وسهم فرنسبنك بنسبة 94ر4 بالمئة وأغلق على سعر 25ر122 ليرة.

وبينما كان سهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية المتراجع الوحيد وانخفض عن سعر أغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 29ر0 بالمئة وأغلق على سعر 39ر485 ليرة لم تسجل أسهم الشركة السورية الكويتية للتأمين والبنك العربي وبنك سورية والخليج أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لسعر الإغلاق السابق كما لم تسجل الشركات الاخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة أمس الأثنين سجلت تداول 68525 سهما توزعت على 41 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 823ر9 ملايين ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 22ر1641 نقطة.