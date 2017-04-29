مؤقتاً.. ريال مدريد يعتلي الصدارة بفوز شاق على فالنسيا

تصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بفوزه الشاق على ضيفه فالنسيا 2-1 يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه على مضيفه إسبانيول مساء السبت أيضا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عن 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 27 برأسية متقنة إثر عرضية مميزة من الظهير الأيمن داني كارفاخال.

وكاد فالنسيا يحرم ريال مدريد من الفوز عندما نفذ قائده داني باريخو كرلة حرة في المقص العلوي الأيمن لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 82.

إلا أن البرازيلي مارسيلو قال الكلمة الأخيرة في المباراة بالدقيقة 86 بعدما اخترق من الناحية اليسرى وسدد كرة هزت شباك فالنسيا ومنح فريقه 3 نقاط ثمينة.