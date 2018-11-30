مؤقتا.. الوحدة يهزم الكرامة ويعتلي الصدارة

اعتلى فريق الوحدة مؤقتاً صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الكرامة بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وسجل هدف المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد بحمص أيمن عكيل في الدقيقة الـ 44 ليرفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب متقدماً على المتصدر تشرين بفارق نقطة بينما تجمد رصيد الكرامة عند النقطة 14 في المركز السادس.

وفي دربي مدينة حماة وبحضور جماهيري كبير تعادل النواعير مع الطليعة بهدفين لهدفين وسجل الطليعة أولاً عبر عبد الله فاخوري من ركلة جزاء ومروان الصلال في الدقيقتين الـ 22 و الـ 47 بينما سجل للنواعير محمد ميدو وحسن جزار في الدقيقتين الـ 73 و الـ89 .

ورفع الطليعة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع والنواعير إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وفي ملعب السابع من نيسان بحلب حقق المجد مفاجأة كبيرة وحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتحاد بهدفين دون رد سجلهما ريفا عبد الرحمن ورجا رافع في الدقيقتين الـ 37 و الـ 58 ليرفع المجد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 13 في المركز السابع .

وواصل حطين صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم بفوزه على مضيفه الشرطة بهدفين دون رد في ملعب الفيحاء بدمشق سجلهما أسعد الخضر في الدقيقتين الـ 69 والـ 96 ليصبح رصيد حطين 12 نقطة في المركز الـ 11 ويبقى رصيد الشرطة 13 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بطرطوس حقق الوثبة فوزه الرابع هذا الموسم بفوزه على مضيفه الساحل الذي تلقى هزيمته الثالثة بهدف منهل كوسا في الدقيقة الخامسة عشرة ليرفع الوثبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع متقدماً على الساحل صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين.

وتستكمل منافسات هذه الجولة مساء اليوم بلقاء كبير يجمع تشرين مع الجيش على ملعب الباسل في اللاذقية في حين تختتم هذه المرحلة غداً بلقاء يجمع جبلة مع حرفيي حلب على ملعب البعث في جبلة.