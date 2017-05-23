مئات الإندونيسيين في صفوف “داعش” الإرهابي

أفاد خبراء بأن نحو 500 شخص من مواطني إندونيسيا توجهوا في السنوات الأخيرة إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

صحيفة “jakarta globe” لفتت إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من وقف عشرات الإندونيسيين الراغبين أيضا بالمشاركة في صفوف المتطرفين.

رئيس معهد التحليل السياسي للنزاعات سيدني جونز يرى أنه على السلطات تركيز اهتمامها على الأبناء القصر الذين يعودون مع ذويهم من سورية أو أولئك الذين يحاولون الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما أضاف أنه لا استبعد وجود مئات الأطفال والقصر المتأثرين بالإيديولوجيا المتطرفة.