مئات السوريون يعودون إلى وطنهم الأم

عاد اليوم مئات المهجرين السوريين من لبنان عبر معبر الزمراني إلى منطقة القلمون بريف دمشق وذلك في إطار جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر موفد سانا إلى المعبر أن دفعة ثالثة من المهجرين السوريين إلى لبنان تضم عشرات الأسر جلهم من الأطفال والنساء وصلوا ظهر اليوم إلى معبر الزمراني قادمين من بلدة عرسال اللبنانية حيث كان في انتظارهم عدد من الحافلات لتقلهم إلى منازلهم في قرى وبلدات ريف دمشق.

ولفت موفد سانا إلى أن عناصر من الجيش العربي السوري كانوا في استقبال المهجرين العائدين الذين تركوا منازلهم في أوقات سابقة هربا من جرائم الإرهابيين قبل أن يقوم الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

يذكر أن في الـ 28 من الشهر الماضي عاد نحو 450 من المهجرين السوريين عبر معبر الزمراني قادمين من بلدة عرسال اللبنانية حيث اقلتهم عدد من الحافلات إلى منازلهم في الجبة وعسال الورد ويبرود ورأس المعرة وفليطا في القلمون الغربي إضافة إلى الرحيبة وجيرود في القلمون الشرقي بريف دمشق.