مئات الضحايا جراء تفجير في العاصمة الأفغانية

ارتفع عدد ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع اليوم فى منطقة السفارات الأجنبية والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول إلى 95 قتيلا على الأقل و 158 مصابا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي قوله: إن “التفجير تم بسيارة اسعاف يقودها انتحاري بالقرب من مقر الوزارة القديم ومكاتب الاتحاد الأوروبي” بينما أشار وحيد مجروح المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن 95 قتيلا سقطوا في الهجوم وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نظرا لأن بعض المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات وعددهم نحو 158 في حالة حرجة.

وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 63 شخصا وإصابة 151 آخرين.