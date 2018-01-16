مئات العائلات تعود إلى قراها المحررة في دير الزور

عادت مئات العائلات المهجرة إلى قراها ومنازلها في ريف دير الزور الشرقي والتي طهرها الجيش العربي السوري من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بعد أن تمت إعادة الخدمات الأساسية إليها.

وأشار مصدر إعلامي إلى عودة 3 آلاف شخص إلى قراهم ومنازلهم في الريف الشرقي بعد إعادة الحياة إليها وتفعيل جميع الدوائر الخدمية فيها وإزالة وحدات الجيش العربي السوري الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم داعش بين منازل المواطنين والساحات العامة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تفعيل جميع الدوائر وبدأ العاملون فى كل المؤسسات الدوام من أجل تسيير العمل والحفاظ على المقرات الحكومية التي يعملون بها وتقديم الخدمات للاهالى المهجرين العائدين الى منازلهم وتامين معظم الخدمات الأساسية.

وفي حفل شعبي اقيم في مركز الاقامة المؤقتة في القلعة بالميادين اشار محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره الى أنه بدأت اليوم عودة أهالي الريف الشرقي إلى منازلهم وقراهم سواء المقيمون في مراكز إقامة مؤءقتة أو القاطنون في محافظات أخرى لافتا الى أنه تم تجهيز جميع المرافق الأساسية من مياه واتصالات ومدارس ومراكز صحية ومخابز ووحدات شرطية لخدمة الاهالي وتقديم ما يحتاجون اليه.

من جانبه شدد اللواء رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية على الحرص الكبير لإعادة نبض الحياة إلى جميع المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة من رجس إرهابيي “داعش” مبينا أن الفرق الهندسية أجرت خلال الايام القليلة الماضية كشفا شاملا على مناطق الريف الشرقي لأكثر من مرة للتأكد من خلوها من الألغام والمفخخات كما تم ردم الانفاق التي حفرها الارهابيون في هذه المناطق.

بدوره أشار أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر إلى أن عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وحقولهم هي بمثابة العيد الحقيقي الذي تم الوصول إليه بفضل دماء زكية طاهرة بذلها ابطال الجيش العربي السوري في سبيل تخليصهم من إرهاب “داعش”وفكره الأسود.

من جانبهم دعا عدد من وجهاء العشائر ابناء قراهم ومناطقهم للعودة الى مناطقهم ومساندة ابطال الجيش العربي السوري في حربه ضد الارهاب وداعميه معاهدين الوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ان يبقى ابناء دير الزور الجند الاوفياء والمتمسكين بأرضهم ووطنهم حتى يعود سليما ومعافى.

وعبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بعودتهم إلى قراهم ومنازلهم موجهين الشكر الكبير للجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة الذين خلصوهم من ظلم وارهاب تنظيم “داعش”.