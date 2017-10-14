ماتفيينكو تصف بيان ترامب الأخير حول طهران “بالمثير للإزعاج”

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني فإن ذلك سيشكل خطوة فردية ولن تلقى أي دعم من الخارج.

ونقلت مصادر إعلامية عن ماتفينكو قولها: إذا أرادت واشنطن الانسحاب من الاتفاقية ستكون على أي حال مبادرة أحادية الجانب لن يدعمها العالم, وأرجو ألا يكون هناك قرار بتمزيق الاتفاق لأن أي خطوات تسبب خللا في توازن الاتفاقية ستكون خطيرة جدا, مضيفةً إنه في حال ردت إيران بالتخلي بدورها عن خطة العمل الشاملة ستكون جميع الاتفاقات الدولية الأخرى المماثلة التي تم تبنيها بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية في خطر.

ووصفت ماتفيينكو البيان الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إستراتيجيته الجديدة ضد طهران بالمثير للإزعاج .

وأشارت ماتفيينكو إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني وبرنامج العمل المشترك بصعوبة ورأى العالم فيهما انتصارا كبيرا للدبلوماسية الدولية, كما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تتقيد بدقة بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق بعد التفتيش الأخير الذي تم في شهر آب.

وشددت على عدم وجود أي سبب للتشكيك في فاعلية الاتفاق الإيراني لافتة إلى أن خطة العمل المشتركة ليست اتفاقا ثنائيا ومن ثم لا يمكن للولايات المتحدة إنهاءها بشكل أحادي ولهذا لا شك في أن العمل بها سيستمر.