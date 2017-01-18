ماتوزوف: “إسرائيل” هي المستفيد الأكبر من المجموعات الإرهابية في المنطقة

أكد رئيس الجمعية الروسية للصداقة والتعاون مع البلدان العربية فيتشسلاف ماتوزوف أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من المجموعات الإرهابية في المنطقة.

وقال ماتوزوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم “إن إسرائيل كانت تراقب عن كثب وبكل سرور ما يحدث في سورية من اعتداءات إرهابية عليها وسعي بعض دول المنطقة إلى التدخل في شؤونها ومحاولة تدميرها باعتبارها دولة مقاومة تشكل خطرا جديا على إسرائيل”.

وأضاف ماتوزوف “إن إسرائيل تنظر بارتياح إلى ما يجري في سورية لأنها مهتمة جدا بإضعاف أي دولة عربية وعلى وجه الخصوص سورية” مشيرا إلى أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يصبح ممكنا عندما يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا ومتماسكا ودون أن يترك فرصة واحدة لأي مسؤول إسرائيلي للتهرب من توافق عالمي على حل القضية المستعصية على الحل منذ ما يقارب السبعين عاما.

وأكد ماتوزوف أن التقارب الحاصل بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة سيسهم جديا في حل الأزمة في سورية لأن دونالد ترامب اعتبر خلال حملته الانتخابية أن محاربة الإرهاب هي أولوية في حين سلفه باراك أوباما يتحدث عن أشياء أخرى ويعتبر “داعش” لا يشكل خطرا حيويا.