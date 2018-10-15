ماتيس قد يغادر منصبـــه قريبـــاً!

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إلى احتمال أن يغادر وزير دفاعه جيم ماتيس منصبه.

ورد ترامب على سؤال في برنامج “60 دقيقة” على محطة “سي بي إس”، عمّا إذا كان ماتيس يريد أن يغادر منصبه، “ربما يكون كذلك”، وأضاف: “إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة، فأعتقد أن ماتيس ديمقراطي نوعاً ما”، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي المنافس لحزبه الجمهوري، وأضاف: “لكن الجنرال ماتيس شخص طيب.. إننا نتعامل معاً بشكل جيد للغاية.. قد يستقيل.. أعني في وقت ما كل شخص سيغادر”.

وفي حال استقال ماتيس، سيصل عدد المستقيلين من إدارة ترامب وحكومته إلى 29، كان أبرزها استقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي مايكل فلين، إضافة إلى شون سبايسر المتحدّث باسم البيت الأبيض، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب العديد من المسؤولين الآخرين، ما يعكس حجم الخلافات داخل هذه الإدارة.

وكان ترامب تحدّث في وقت سابق عن تغييرات مقبلة في حكومته، وقال: “إنه يغيّر بعض الأشياء من حوله”.

يذكر أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي قدّمت استقالتها للرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقادات لاذعة للرئيس الحالي دونالد ترامب وطريقة تعامله المتعجرفة، التي اعتبر أنها تمرّغ بالوحل الأميركيين وقيمهم، وقال: “إن الطريقة التي يتحدّث بها ترامب مع الناس وسخريته منهم وإهانتهم تجعله بكل بساطة يمرغ القيم الأميركية بالوحل”، واصفاً تصرفات ترامب بـ “الجنون”، والتي يحاول من خلالها “جرّنا إلى المعمعة معه”.

وأشار بايدن إلى أن ترامب يقوّض مؤسسات الدولة الأميركية للاستئثار بسلطة غير محدودة، واستغلال استياء الأميركيين البيض من المهاجرين، معتبراً أن هذه “الطريقة القديمة جداً جداً” لن تسمح له بالحفاظ على دعم الأغلبية لفترة طويلة.

وتأتي هذه الانتقادات وسط حملات استياء متزايدة وواسعة من سياسات ترامب داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، في وقت يشير المقربون منه إلى سيطرة الهواجس عليه ومخاوفه من احتمالات هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.