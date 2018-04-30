ماتيس يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي نتائج قمة الكوريتين

أطلع وزير دفاع كوريا الجنوبية سونغ يونغ مو، نظيره الأمريكي جيمس ماتيس في مكالمة هاتفية بين الجانبين على نتائج الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الكوريتين مؤخرا.

وأكد يونغ مو عن عزم بلاده على بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقات مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية, إن الوزير اتفق مع نظيره الأمريكي على ضرورة استمرار التشاور بين سيئول وواشنطن حول تدابير الحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وبناء الثقة.

وذكرت الوزارة، أن جيمس ماتيس أعرب عن أمله في أن يكون التقدم الذي تم إحرازه خلال قمة الكوريتين، قد خلق الظروف اللازمة لنجاح قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

واتفق الوزيران على عقد لقاء بينهما في حزيران المقبل في سنغافورة، على هامش اللقاء الدوري حول شؤون الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.