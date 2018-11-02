مادورو.. سياسات ترامب حيال فنزويلا وكوبا فاشلة وتقود إلى طريق مسدود

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن السياسات “الفاشلة” التي ينتهجها الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيال فنزويلا وكوبا تقود إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مادورو قوله في خطاب متلفز أمس أنه يأمل “بحصول معجزة تنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وكوبا” مضيفا.. “الطريق الصحيح هو طريق الاحترام والحوار وليس التهديد والابتزاز والعقوبات غير القانونية .. هذا ليس طريق الإنسانية”.

وكانت الولايات المتحدة وضمن سياستها الممنهجة في اتباع أسلوب العقوبات أحادية الجانب على الدول التى تعارض سياسات الهيمنة على العالم فرضت امس إجراءات اقتصادية قسرية جديدة على فنزويلا.

وتتعرض فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها الفوضى والعنف.