مادورو: فرض واشنطن عقوبات على العيسمي عدوان سنرد عليه

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نائبه طارق العيسمي عدوانا داعيا إياها إلى تقديم اعتذار علني عن ذلك.

وقال مادورو في تصريح مساء أمس.. “ما من شك في أن هذا القرار عدوان سترد عليه فنزويلا بطريقة متكافئة وحازمة” مشيرا إلى أنه أمر وزارة الخارجية بإرسال رسالة احتجاج إلى الولايات المتحدة ومطالبتها بتقديم اعتذار علني إلى نائب الرئيس الفنزويلي.

وكان العيسمي وصف أمس قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه بعدما أدرجت اسمه على قائمتها “لمهربي المخدرات” بالهجوم الخسيس ضده معتبرا أنه اعتراف من واشنطن به كثوري مناهض للامبريالية.

ويشغل العيسمي منصب نائب الرئيس الفنزويلي منذ الرابع من كانون الثاني الماضي.