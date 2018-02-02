مادورو مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات الرئاسية

رشح الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا اليوم الرئيس نيكولاس مادورو لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري قبل نهاية نيسان القادم.

ونقلت ا ف ب عن نائب رئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو قوله خلال اجتماع سياسي حضره مادورو “من المنطقي تماما أن يكون مادورو مرشح الثورة البوليفارية لهذه الانتخابات.. إنه أخ ورفيق.. سنفوز.. لا أشك في ذلك”.

وتسلم مادورو راية الحزب الاشتراكي فيما كان مئات مندوبي الحزب يهتفون “نعم”.

وكانت السلطات الفنزويلية دعت الأسبوع الفائت إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية نيسان على أن تعلن السلطة الانتخابية موعدها المحدد.

وتتعرض فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.