مادور: التصويت على إقالتي يمثل «انقلاباً برلمانياً»

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تصويت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية على البدء بإجراءات إقالته يمثل “انقلاباً برلمانياً”.

وقال مادورو في كلمة له أمام الآلاف من الفنزويليين في العاصمة كراكاس إن “فنزويلا لم تشهد أبدا انقلابا برلمانيا ولن نسمح بحصول مثل هذا الأمر فليعلم اليمينيون ذلك هنا وهناك في الولايات المتحدة”.

وأضاف مادورو إنه “استنادا إلى مسؤولياتي كرئيس للجمهورية البوليفارية في فنزويلا طلبت عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اليوم بهدف أن تتمكن جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني للجمعية الوطنية”.