مادور: سياسيات الولايات المتحدة أدت إلى انقسام شعبها

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، أن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى انقسام شعبها.

وخلال مراسم إحياء ذكرى الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، في كراكاس، قال مادورو مخاطبا الولايات المتحدة: “لا تبحثوا عن المذنبين وكفوا عن تقسيم البشرية، لأنكم أثناء البحث عن إمكانية حكم العالم وصلتم إلى انقسام شعبكم، وأن الولايات المتحدة تشهد اليوم أكبر انقسام مما كان في أي وقت مضى، وفيها كراهية وعدم التسامح أكثر مما كان خلال السنوات الـ 50 الأخيرة”.

وأعرب مادورو عن رأيه بأن المجتمع الأمريكي يشهد انقساما بسبب محاولات الولايات المتحدة للتدخل في دول أخرى.